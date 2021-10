Denuncian que niños Wayuu reciben clases en el suelo y sin aulas

En condiciones inhumanas, niños de la Institución Etnoeducativa Rural Ashaja Wakuaipa de Jamuchechon en la ranchería Shawainamana del municipio de Manaure, reciben sus clases, sin las mínimas garantías

La situación fue advertida por Asodegua, la asociación de educadores en La Guajira, quienes están lanzando un SOS al Gobierno nacional y departamental, para atender las condiciones en las que los menores reciben clases y también sus alimentos.

De acuerdo con Yazmine Fernández, secretaría de asuntos étnicos, labores y jurídicos de Asodegua, son en total 32 niños los que reciben clases para bajo un para sombra y con un tablero sujetado entre árboles.

“Los niños no cuentan con pupitres para poder sentarse y desarrollar sus clases. No tienen aulas, no existe una infraestructura de un aula de clases. Tampoco tienen una cocina donde se le puedan preparar los alimentos”, manifestó Yazmine Fernández.

Agregó que, en las mismas condiciones, es como los niños reciben un único alimento, que la misma comunidad prepara en cocinas improvisadas al aire libre.

Finalmente explicó que la vacunación ha significado un reto en algunos casos, debido a tradiciones culturales y temores, que han impedido que algunas personas accedan al plan de vacunación contra el COVID-19.