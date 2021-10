Del 30 de septiembre y el 9 de octubre van 17 buses del Mío vandalizados

En Cali sigue el vandalismo contra buses del Sistema de Transporte Masivo, Mío. Este lunes 11 de octubre fue afectado uno que cubría la ruta T42 por un ciclista, a la altura de la carrera 15 con calle 21, quien golpea la puerta escalonada con objeto contundente y rompe el vidrio.

Según las Empresas Operadoras de Transporte y Recaudo, entre el 30 de septiembre y el 9 de octubre del presente año van 17 vehículos vandalizados.

Estos actos de vandalismo al Sistema han dejado tres usuarios heridos (2 mujeres y 1 hombre) por las piedras y los vidrios. Las heridas han sido en sus rostros y comprometen sus ojos.

Entre este viernes 8 y el domingo diez de octubre se presentaron ocho ataques.

Intereses personales estarían detrás de ataques al sistema MIO

Frente a la situación actual del sistema de transporte masivo, MIO, vandalizado durante las manifestaciones del paro nacional, el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler dijo que hay intereses personales.

“Encontramos intereses de personas que deberían estar fuera del comercio porque recibieron indemnizaciones por buses, busetas y ‘busetones’, los cuales tendrían que estar guardados. Sin embargo, siguen intentando prestar servicios y en algún momento están aumentando su volumen”.

Según el funcionario, a raíz de la disminución en su flota se han formado terminales no legales y transportes informales, a través de los cuales se estarían gestando estrategias para impedir la reestructuración de las estaciones del sistema y la prestación normal del servicio.

“Hay buses y colectivos que no tienen seguro. Por lo tanto y en caso de un accidente, la gente va a quedar tirada, herida y no van a tener quién se responsabilice, pues no pagan impuestos a la ciudad”, argumentó el Secretario.

El titular de Seguridad y Justicia Distrital reiteró que las personas que actúen de manera ilegal para afectar el MIO, serán llevadas ante las autoridades competentes.