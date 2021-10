Gobernador de Putumayo seguirá en libertad: Tribunal de Bogotá

La Fiscalía solicitó a un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá retirar del cargo al gobernador de Putumayo, Buanerges Rosero Peña, alegando que podría ser un peligro para el proceso penal en su contra y podría entorpecer la investigación.

El magistrado del caso indicó que no hay pruebas que soporten la teoría de la Fiscalía.

El gobernador Buanerges es investigado por presunta corrupción en los contratos del COVID-19. Suscribió un contrato para la compra de 10 ambulancias medicalizadas, por un valor superior a los 3 mil millones, pero las cuentas, según la Fiscalía, arrojan un supuesto sobrecosto por más de $1.000 millones.

El mandatario fue denunciado nuevamente por presunta corrupción. Una funcionaria de la gobernación le aseguró a la Fiscalía, que Buanerges suscribió un contrato del Fondo de Seguridad Territorial en el que, supuestamente, fueron desviados más de $6.000 millones que se gastaron en ventiladores y aires acondicionados.

Adicionalmente, la empleada pública denunció haber recibido amenazas e intimidaciones por parte del gobernador, luego de que ella ordenara hacerles seguimiento a los recursos de proyectos firmados por la gobernación mientras Rosero se encontraba suspendido de sus funciones.

"Reconózcame como Gobernador" "¿usted no sabe quién soy yo? usted no me conoce", señala la declaración rendida ante la Fiscalía y conocida por Caracol Radio.

El próximo martes 12 de octubre a las 3:00 pm. El Tribunal definirá si mantiene o no la decisión de dejar en libertad al gobernador de Putumayo.