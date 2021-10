Lanzamiento de la exposición del VII Salón BAT de Arte Popular en Cartagena

En el Museo Histórico en el Centro histórico de Cartagena se llevó a cabo el lanzamiento de la exposición de selección del VII Salón BAT de Arte Popular en Cartagena con 106 obras de artistas empíricos del Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y San Andrés y Providencia. La exposición y las actividades que se desarrollan en el marco de esta actividad se logró gracias a la Fundación BAT Colombia, con el apoyo del Ministerio de Cultura, Museo Histórico de Cartagena, Palacio de la Inquisición, la Gobernación de Bolívar y el Instituto de Cultura y turismo de Bolívar, ICULTUR.

Un número importante de asistentes cumpliendo todas las medidas de bioseguridad tuvieron la oportunidad de apreciar las obras preseleccionadas por el jurado, elaboradas en varias técnicas como: instalaciones, ensamblajes, pinturas, dibujos, tallas, bordados, tejidos, fotografías, videos, maquetas de grafitis que concursan por el premio de Arte Urbano Responsable, entre otros.

"Estamos complacidos de apoyar esta exposición donde se resalta el arte y la cultura de nuestro país. Nos llena de orgullo que el homenajeado sea un bolivarense como Eduardo Butrón, el artista de Magangué, invitamos a todos los bolivarenses y colombianos que asistan al Museo Histórico" resaltó el gobernador Vicente Blel.

En la página web www.fundacionbat.com.co se publicará la exposición virtual y el público podrá votar por las obras que consideran deben concursar por el premio del público. La obra con mayor puntaje, una vez finalizadas las exposiciones regionales, recibirá el premio del público y hará parte de la itinerancia nacional.

El Salón BAT de Arte Popular es una iniciativa para los artistas plásticos de todas las regiones de Colombia, que no han encontrado una plataforma de reconocimiento para sus creaciones, a lo largo de siete convocatorias han pasado más de 7.000 artistas, unos recurrentes, otros ya cuentan con una formación académica y ya no participan, otros ya no están, pero han dejado su huella y están en los libros del Salón BAT de Arte Popular.

Gracias a las 1904 propuestas que se inscribieron en la séptima edición con el tema Colombia y el Medio Ambiente el público asistente al Museo Histórico podrá percatarse que los materiales reciclados y del entorno, así como el tema del medio ambiente, son los protagonistas.

En esta séptima versión del Salón se le rinde homenaje a Eduardo Butrón Hodwalker, artista popular de Magangué, Bolívar. Este artista crea sus obras utilizando desechos, como la basura que recoge del río Magdalena, para darle vida a sus creaciones, con un alto contenido ecológico y pedagógico, contribuyendo a la reconstrucción social. Además, refleja la problemática de su región y busca hacer un llamado a las autoridades y a la comunidad sobre la responsabilidad que tenemos todos los actores sociales en la preservación del medio ambiente.