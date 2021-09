Los incumplimientos que persisten en la sentencia para atender a los Wayuu

Un panorama con pocos avances, identificaron los integrantes de la Corte Constitucional y Veeduría Ciudadana que recorrieron rancherías en La Guajira, para verificar el cumplimiento de la Sentencia T302 que ordena la intervención integral para superar la emergencia humanitaria de las comunidades Wayuu.

Un magistrado de la Corte y representantes de la Veeduría Ciudadana recorrieron cuatro comunidades en el municipio de Manaure y dos en Uribia, Alta Guajira, encontrando niños con enfermedades en la piel y denuncias de menores que siguen muriendo por enfermedades.

Aunque la Sentencia ya cumplió cinco años, la situación de los indígenas y en especial de los niños Wayuu, sigue siendo dramática en medio de las precarias condiciones en las que viven.

"No hay cobertura en agua y las condiciones son mínimas frente a la magnitud de las necesidades. La cobertura de los programas del ICBF no es suficiente, no tiene pertinencia, no tiene calidad", explicó a Caracol Radio, Ruth Facai, integrante de la Veeduría Ciudadana T302- 2017.

Un video realizado por la veeduría, deja en evidencia las condiciones en las que viven los Wayuu, en comunidades como 3 de abril, donde habitan más 1.500 niños.

"Carreteamos el agua del jagüey, ahorita hay una pandemia de los niños, una rasquiña y yo digo que es del agua del jagüey porque como los bañamos con eso y se los beben. Infección en la boca, asma, tos, fiebre, diarrea, mucha diarrea", advierte Lucila González, líder de la comunidad.

De acuerdo con el informe de los voceros de la veeduría, la situación se repite a lo largo de la Alta Guajira, por lo que llaman la atención al Tribunal Superior de Riohacha, la Procuraduría y la Contraloría, para que se cumpla lo establecido, con el fin de proteger a la población Wayuu.