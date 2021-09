Alcalde de San Cristóbal en el estado Táchira positivo para COVID-19 / ()

Por medio de las redes sociales el mandatario de la capital en el estado Táchira, dio a conocer que en las últimas horas salió positivo en una prueba para el COVID-19 y ante esto guardará la respectiva cuarentena para su recuperación.



Por medio del Twitter Gustavo Delgado indicó que “informo a la comunidad que he dado positivo para COVID 19. Mi trabajo por San Cristóbal no se ha detenido, aún en contra de esta terrible pandemia que azota el mundo”.



El mandatario de San Cristóbal reiteró que está en manos de Dios en cuanto a su salud y que por ahora no ha presentado síntomas graves, sin embargo se mantendrá bajo los cuidados médicos.



El mandatario anteriormente había denunciado que no había podido obtener la vacuna por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro al ser de oposición, y que esto generaba un riesgo constante de su vida al estar el recorriendo las calles a diario de esta ciudad.