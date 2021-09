Inseguridad en Bogotá: ladrones saquearon una fábrica de zapatos

En la localidad de Puente Aranda, los delincuentes hicieron un hueco en el techo y después abrieron las puertas de la fábrica para llevarse toda la producción de tenis y el mobiliario.

Un grupo de 15 hombres que se movilizaban en dos camiones, entraron a la fábrica del emprendimiento Veromilan y se llevaron toda la línea de tenis, computadores, televisores, herramientas para hacer el calzado manual y hasta las bicicletas de los empleados.

En diálogo con Caracol Radio, Verónica Herrera, dueña del emprendimiento, expresó su preocupación frente a estos hechos de inseguridad.

“Nos sentimos abandonados y frustrados, porque le hemos metido alma y corazón al emprendimiento, pero así no se puede, yo no sé qué pasa con Colombia. Otra vez empezar desde cero, y decirles a las personas que tengo a cargo que no hay trabajo”.

Según la propietaria de Veromilan, esta situación de inseguridad deja a más de 40 madres cabeza de familia sin trabajo y pérdidas de más de 250 millones de pesos.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y la Policía Metropolitana ya investiga lo ocurrido.