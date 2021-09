“Hace falta la presencia del Ejército”: Usocoello

Alta es la sensación de inseguridad en las áreas rurales del departamento del Tolima, así lo dio a conocer el gerente general del distrito de riego del Rio Coello, USOCOELLO, Carlos Rojas quien hizo un vehemente llamado para lograr que el Ejército vuelva a realizar patrullajes en la zona.

“Hace falta la presencia del Ejército en las zonas de cultivo, no tenemos presencia del Ejército en los lotes. Cuando teníamos época de corte contábamos con el Ejército, pero no volvieron. No sabemos qué pasó”, señaló el vocero gremial.

Rojas aclaró “Si bien es cierto es Ejército no es para acompañar las actividades de un particular en específico, pero si brinda un acompañamiento en las zonas rurales y realizar actividad de coordinación con nuestro grupo de seguridad”.

El vocero del distrito de riego de Usocoello señaló que cada día aumenta el número de personas extranjeras que merodean en los cultivos buscando alguna oportunidad para ejecutar acciones ilícitas y agregó que esta situación ha disparado los costos en los servicios de vigilancia privada.