Ningún policía va a descansar durante el fin de semana de Amor y Amistad

La celebración del día del amor y la amistad se ha convertido en un dolor de cabeza para las autoridades por que se porta un alto número de riñas por la ingesta excesiva de licor, incluso incrementa la cifra de heridos y muertos. Por ello se habilitaron 1.500 policías más del turno normal, para evitar y controlar ese tipo de situaciones.

“Si una persona sabe que dos o tres dosis de bebidas embriagantes le cambia el comportamiento de tal manera que puede cometer una barbaridad o una tragedia en contra de su familia de su amigo o conocido, pues no llegue ese punto, si no está en condiciones de beber licor no lo haga, celebre de otra manera”, recomendó lo general Javier Josué Martín Gámez, comandante de la policía Metropolitana.

El oficial aseguró que sacrificará el tiempo de sus uniformados para que todos trabajen con el fin de evitar tragedias, todos ubicados en diferentes zonas del Valle Aburrá donde se reporta un alto índice de riñas durante este tipo de celebraciones.

“Toda la policía va a trabajar, vamos a trasladar el descanso para la semana que entra, somos conscientes de eso, suena un poco injusto pero es necesario para que la comunidad del Área Metropolitana tenga la oportunidad de contar con la policía rápidamente”, recalcó el general Martín.

La fuerza pública no solo estará evitando riñas, también enfocará esfuerzos en vigilar los locales comerciales y la población que los frecuenta para evitar que sean víctimas de hurto.