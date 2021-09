Alcalde de Medellín y el expresidente Uribe, enfrentados por la seguridad

El enfrentamiento verbal entre el expresidente Álvaro Uribe y el alcalde de Medellín Daniel Quintero, se está dando desde hace un par de dias, pero se incrementó este jueves, uno desde su cuenta de Twitter y el otro responde cada que tiene oportunidad en entrevistas y también en redes sociales.

El más reciente rifirrafe se dio por cuenta de la seguridad de la ciudad de Medellín, el exmandatario criticó la actual situación de inseguridad de hurtos a ciudadanos. El alcalde publicó un pantallazo de un trino de Uribe.

“Se comprende que para el alcalde de Medellín para todo sea un insulto o una infamia, qué se le puede pedir en seguridad si lo ayudaron a elegir los combos violentos. Qué se le puede pedir en honestidad si tiene el compromiso de obtener rentas corruptas de la contratación”.

A lo que no se quedó callado el alcalde Quintero y respondió bastante aireado.

“A mí que no me venga a decir el expresidente Uribe que no nos preocupa la seguridad, cuando tenemos una reducción del 40% con respecto al gobierno anterior, 20% en el hurto. Los que pasa es que el expresidente Uribe quiere que volvamos a la política de las Convivir y la operación Orión, eso no va a pasar en nuestro gobierno”, dijo en una declaración hecha ante medios este jueves.

Poco tiempo después el mencionado líder político respondió, pero en cuenta de Twitter.

“Si el Alcalde de Medellín como es de guapo con quienes se preocupan por la ciudad, o lo critican, fuera siquiera la mitad con los violentos, no habría inseguridad”.

De inmediato Quintero, respondió

“6.402 jóvenes, la mayoría de Antioquia, hubieran preferido un Presidente menos guapo”.

Es de recordar que la discrepancia surgió hace pocos días cuando el expresidente Uribe llamó la atención de su bancada en el concejo porque algunos Corporados viajaron a México por invitación de EPM a conocer una filial de la compañía antioqueña.

En se momento el expresidente dijo “Algunos Concejales del Centro Democrático en Medellín han tomado al partido como un chiste. El viaje a México nos afecta más ante la ciudadanía, que cuando se va no vuelve”.

