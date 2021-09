Abren investigación a la IPS vacunadora que aplicó dosis erróneas a menores

Según explicó Javier Darío Marulanda, secretario de salud de Risaralda, aunque inicialmente el hecho se define como una equivocación programática, se debe evaluar la responsabilidad de las personas encargadas de suministrar las dosis, teniendo en cuenta que en el carné de vacunación de los menores quedó establecido que se les aplicó Sinovac, por lo que podría existir un ligereza por parte del personal encargado.

"Hay una investigación administrativa, sancionatoria y disciplinaria. Entendemos que no hubo una mala intención y no hubo daño hasta el momento en la salud de los niños, pero no puede volver a ocurrir", explicó Marulanda.

Añadió el secretario de salud departamental que este hecho reportado en Risaralda no es el único que se ha registrado en Colombia durante el proceso de vacunación. Igualmente, aseguró que son muchos los casos que están siendo investigados por el ente de control.

Una vez concluya la indagación a la IPS vacunadora se darán a conocer las sanciones que tengan a lugar y, si es del caso, las implicaciones administrativas que se deban adoptar para evitar que este hecho se vuelva a registrar en Pereira con una población especial como los menores de 17 años que presentan comorbilidades.