Abren página web para migrantes irregulares que busquen vacunarse

Inició un proceso en la capital nortesantandereana donde se busca inmunizar a los migrantes que no están registrados en el país, y por medio de un censo en una página web tendrán el acceso a la vacuna del COVID-19.



Éste esquema de inmunización contará con el apoyo del Ministerio de Salud y protección social, y se pretende continuar con la aplicación de todos los biológicos necesarios para alcanzar la inmunidad de rebaño.



Astrid Urbina, encargada de la vacunación en la ciudad de Cúcuta, reiteró a Caracol Radio que este proceso es completamente gratuito para toda la población.



“De acuerdo a la resolución 1255 del 2021 la alcaldía a través de la secretaria de salud municipal creó un link en el cual todos los migrantes que residen en el municipio y se encuentren indocumentados, es decir que no estén regulares y no hayan podido vacunarse van a tener la oportunidad de hacerlo, anteriormente estábamos haciendo el proceso para las personas que están legales en esta región, los invitamos a que ingresen a este link y diligenciar los datos que se necesitan, deben adjuntar algunos documentos que se piden en este link para poder tener el censo que se envía a protección social y a la espera de los biológicos que permitan inmunizar a esta población”, dijo la funcionaria.

Indicó que esto es importante para poder avanzar en los esquemas de vacunación y superar el virus.



Las personas que deseen inscribirse lo puede hacer por medio de la página:

http://forms.gle/vkmcygCGnXfLvE7o7