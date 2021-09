Humorista desata polémica por comentarios hacia Barranquilla

Una ola de críticas se generó en Barranquilla tras los comentarios realizados por el comediante Gabriel Murillo, humorista que lanzó un comentario fuerte hacia los barranquilleros durante su presentación en medio de un programa.

Murillo manifestó en medio de su acto que “llevar una Feria del Libro a Barranquilla no tiene sentido”, queriendo decir que en la ciudad las personas no leen, pero su acto no terminó ahí porque después remató diciendo que los barranquilleros “no comen con cubiertos, pa’ que van a saber leer”.

Sus declaraciones despertaron la reacción de personas del común y de personalidades públicas. Tanto así que el alcalde Jaime Pumarejo se vio en la obligación de reaccionar en su cuenta de Twitter.

“No hay mayor ignorante que el que desconoce su ignorancia. Sabemos lo que tenemos, lo grandes que somos y todo lo que alcanzaremos. A Barranquilla no la detiene un mal chiste”, escribió el mandatario en sus redes.

Hasta el momento el humorista no se ha manifestado al respecto en sus redes sociales.