Habitantes de la zona rural conviven con el miedo y la zozobra

La zona rural de Cúcuta también es azotada por la violencia, que pese a que algunas personas no han abandonado sus viviendas el miedo y la zozobra es el día a día de lo que viven los habitantes de esta parte del departamento del Norte de Santander.

Desde el anuncio de la llegada del clan del golfo a estas zonas, la violencia ha aumentado, hoy la situación ha empeorado porque ya estos grupos no solo están ajusticiando a personas que tenga un posible vínculo con estos actores armados, sino a personas supuestamente inocentes.

Uno de los habitantes líderes de esta región, le dijo a Caracol Radio que a algunas personas que han sido asesinadas se les han dado estatus de líderes sociales, esto según el para resaltar estos hechos de sangre que ha cobrado la vida de ciento de víctimas.

“Es mucha la zozobra que actualmente se vive en los corregimientos y veredas de esta parte del departamento ya que los habitantes dicen , yo no sé si el que está a mi lado me vaya hacer algo , porque le dije algo que no le gusto , o porque de repente saquen un arma y disparen sin tener motivos , y sin negar que las entidades como la alcaldía , la defensoría del pueblo u otra entidad , no se tiene credibilidad en estas , debido a que estas posiblemente sea uno de ellos , porque algunos están infiltrado y no visten de camuflado sino de particular” dijo el vocero.

Esto da un panorama difícil y muy complicado a que este varias de no tomarse acciones por parte de la alcaldía, el ejército y la policía, pero con la dificultan de estar muy cerca del territorio venezolano donde se resguardan los miembros de estos grupos delincuenciales que siembran el temor en esta región.