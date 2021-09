Habrá protesta en contra de la delincuencia en Villa de Leyva, Boyacá

La gente dice que no le tiene miedo a los criminales que en los últimos meses, han alterado la tranquilidad del pueblo.

Hamilton Cortes, líder juvenil de Villa de Leyva (Boyacá), sostuvo en Caracol Radio que “es verdaderamente triste ver que nuestro municipio no está siendo la excepción de los problemas de inseguridad generados por múltiples factores, y es por eso que queremos levantar la voz porque no queremos vivir con miedo en el pueblo. Casos de hurtos a todos y a todo, casos de atracos, golpizas, robos en motocicletas, en bicicletas, todo eso jamas lo habíamos tenido que vivir”.

Foto: Hamilton Cortés. / Foto: Hamilton Cortés.

Dijo que están listos para protestar pacíficamente, para pedir acciones reales contra la delincuencia, y que la gente no permitirá esta, permee uno de lo pueblo los más lindos del país: “no tenemos miedo, no vamos a permitir más microtráfico ni robos, y hacemos un llamado de atención a las autoridades para que no le boten la pelota a los ciudadanos, sino que operen”.

Los Jóvenes dicen que no es suficiente con anunciar el incremento del pie de fuerza, “pues se necesita que les den herramientas a los policías, y que implementen otro tipo de estrategias y una sinergia con la comunidad para que haya un trabajo conjunto, exigimos todas las acciones necesarias para que se pueda proteger al municipio de los criminales”.

La protesta se realizará es este sábado 11 de septiembre a las 2pm en la plaza principal de Villa de Leyva, y los ciudadanos protestaran con camisetas blancas, resistiéndose a vivir con miedo.