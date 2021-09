Migrantes aprovechan jornadas del PES para tramitar permiso de permanencia

Esperanzados y optimistas quedaron 60 migrantes venezolanos al ser atendidos en la jornada de acompañamiento de pre-registro del Registro Único de Migración Venezolana (RUMV), realizada por la Alcaldía de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social, PES-PR en la sede de la Institución Educativa ´Omaira Sánchez´ del barrio la Candelaria, al suroriente de la ciudad.

Estas jornadas son desarrolladas por el programa de Identificación del PES –PR, en coordinación con la Secretaría del Interior, Migración Colombia y otras entidades, con el propósito de brindar atención a la población migrante venezolana en situación irregular que habita en sectores en condición de pobreza extrema, ofreciéndoles acompañamiento en el trámite de pre-registro del permiso único de migración.

“Con ese documento, estos ciudadanos venezolanos podrán regularizar su situación migratoria en este país, permitiéndoles tener acceso a servicios básicos, tales como, salud, educación y empleo en condiciones dignas”, explicó Francisco Vásquez, coordinador del programa de Identidad del PES.

Daniela Valdez, de nacionalidad venezolana y proveniente de estado de Miranda, llegó desde las 6:00 de la mañana para tramitar el permiso temporal de permanencia para ella y su pequeña hija de cuatro años. La mujer relató que hace cuatro años se radicó en la ciudad y desde entonces no había sido posible tramitarlo.

“Desde que llegué a Cartagena he tratado de conseguir el permiso, pero siempre que me acercaba, llegaba tarde o no encontraba nada. Hoy, gracias a Dios logré iniciar el proceso. Para mí es una bendición porque con este documento puedo tener servicio de salud, buscar un mejor empleo y mejorar la calidad de vida para mi familia”, aseguró Daniela de 25 años.

En cumplimiento de su agenda misional y de manera articulada con Migración Colombia y otros aliados, el Plan de Emergencia Social, Pedro Romero, crea mayores oportunidades de mejora en el vivir de cientos de familias migrantes en condición de pobreza extrema, incidiendo directamente en el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Salvemos Juntos a Cartagena”, mediante la ruta trazada en el pilar “Cartagena Incluyente”.