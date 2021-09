Personero de Cali responde a presunta agresión en video viral

Un video publicado a través de redes sociales muestra como el personero de Cali Harold Andrés Cortés lanza un manotazo a una persona que lo está grabando y le dice "no me grabe".

El video fue publicado por el abogado Elmer montaña, quien dice que el video corresponde a un usuario que llegó a la personería y discutió con un funcionario, cuando la discusión se salió de tono apareció el personero a intervenir y fue cuando el usuario comenzó a grabarlo.

“El personero empezó a increpar a esta persona y parece que el personero se salió de casillas y el usuario comenzó a grabar, es en ese momento cuando el personero saca la mano y le lanza un golpe a esta persona para evitar que siguiera grabando.

Ahora tendrá que explicar el personero qué fue lo que sucedió, de todas maneras la actitud constituye una falta disciplinaria gravísima porque el personero es ante todo un garante de los Derechos Humanos y debe ser un ejemplo del comportamiento de los servidores públicos”.

➡️ #RedesSociales 📲 | "Solicitaremos a la @PGN_COL investigue la conducta del Personero de Cali, quien debe fungir como defensor de Derechos Humanos... Es reconocido como una persona altanera, grosera y acusadora de los que trabajan en su dependencia": @elmermontana pic.twitter.com/wNXo479H8Y — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) September 9, 2021

El video, dice el abogado Montaña, fue suministrado por los mismos empleados de la personería qué dicen ser, de alguna manera, acosados laboralmente por el personero.

Ante esta situación el abogado pedirá a la Procuraduría General de la Nación, una investigación disciplinaria del personero ante la actitud agresiva que tuvo con el usuario, pues es un servidor público que no debe mostrar dicho comportamiento, más cuando su misma oficina lleva investigaciones contra otros funcionarios por comportamientos parecidos, afirmó.

Por otro lado, le pide a los empleados de la personería que se hayan sentido afectados, que lo hagan público o denuncien, de ser ciertas dichas acusaciones.

La respuesta del personero de Cali Harold Andrés Cortés, no se hizo esperar y a través de los micrófonos de Caracol Radio, detalló bajo qué contexto sucedió lo que se observa en el video publicado en redes sociales, qué no está completo, subrayó y que además calificó como tendenciosa.

“No hay que darle muchas largas a la posición y lo que ha querido hacer este señor Elmer Montaña, dando rotación y entregando información tendenciosa y falsa a los medios de comunicación”.

Relató Cortés, que el pasado lunes se estaba llevando a cabo una diligencia disciplinaria y de repente escuchó gritos, amenazas e insultos “yo salgo de mi oficina y me dirijo hacia el área disciplinaria y encuentro un servidor público, qué a propósito, el año pasado fue sancionado por la Personería distrital de Santiago de Cali, por desconocimiento de normas contractuales e regularidades en la función pública, esta persona estaba amenazando, violentando, insultando a una funcionaria pública de la entidad, una mujer además qué es mayor y estaba siendo amedrentada por este señor, como muchos lo hacen con un celular en la mano donde él estaba tratando de armar un tipo de situaciones que no eran ciertas, afortunadamente existen videos completos y no parcializados y editados y descontextualizados como el que se ha puesto a rotar en las redes sociales”

Por otro lado dice el personero que el señor no fue tocado ni golpeado y que ya presentó una denuncia ante la fiscalía por dicha situación.

En respuesta también a las acusaciones que, supuestamente hacen algunos empleados acerca de acoso laboral, dijo que él llegó para poner orden y puntualidad y parece que eso no ha sido bien recibido por algunos empleados.