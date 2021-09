Preocupados concejales por teminación de contrato de guardas de tránsito

Concejales mostraron su preocupación porque a los agentes se les vence el contrato el 31 de diciembre y hay rumores de pasillo que dicen que serían los de primera línea los que ocuparían esos puestos.

Dicha medida sería una estrategia para cumplir con el compromiso de empleo con los jóvenes ante lo cual el concejal Richard Rivera, manifestó que es algo que se tiene que analizar porque lo que hay que buscar es la recuperación de la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad.

“Los agentes de tránsito irían hasta el 31 de diciembre y yo no me quiero convertir en abogado de nadie, simplemente es que, si ya quieren clausurar y terminar los procesos contractuales temporales con los agentes de tránsito hasta el 31 de diciembre, pues yo sí quiero saber qué tipo de estrategias o alternativas se va a tener y no necesariamente tienen que ser los reguladores que quieren como sacarlos de la primera línea y convertirlos en agentes de tránsito, cuidado con eso”, puntualizó el concejal Rivera.

Quien también mencionó haber escuchado la misma versión fue la concejal Alexandra Hernandez “y que en algunos pasillos se escucha de que, a veces los chicos le dicen a los guardas que se retiren que porque el compromiso es que ellos van a hacer los reguladores del día mañana”.

Los concejales estuvieron de acuerdo en estar pendientes del tema y consultar al secretario de Movilidad de qué manera se hará la contratación de los guardas de tránsito a quienes se les vence el contrato el 31 de diciembre.