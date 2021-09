Usuario pidió una cita médica y se dio cuenta que llevaba 4 meses muerto

El señor Belmer Rios, Un ciudadano de 64 años que vive en Cali, se sintió algo enfermo y decidió pedir una cita con su EPS Sura, es allí cuando se da cuenta que lleva 4 meses fallecido, desde el 21 de mayo.

A la EPS había llegado un reporte de un certificado de defunción con el número de cédula del señor Ríos, por lo cual su servicio de salud se encuentra suspendido.

Esta situación obligó al señor Rios, a recurrir a medicina particular para poder solucionar su problema de salud que era algo urgente, posteriormente comenzó con su familia la investigación de qué había pasado y porque él aparecía como si estuviera muerto.

Gracias a una asesoría se dirigieron a la Registraduría y allí les informaron que el certificado de defunción había sido expedido por la notaría 11, según relata la esposa del señor Belmer Yolanda González, al llegar a la notaría, tuvo que exigir que se revisaran los documentos para comprobar que su esposo estaba vivo y no correspondía al certificado de defunción que ellos habían expedido.

Luego de una revisión, relata la señora Yolanda, se dieron cuenta que había un error pues habían confundido el número de cédula (en un sólo número) con el de una persona que había fallecido hace varios meses. En conclusión, a don Belmer lo mató un error de digitación.

Error que ya habían solucionado con la persona que realmente había fallecido, pero no tomaron en cuenta que el número que habían digitado por error podría corresponder a una persona que sí estaba viva.

Para remediar el error la notaría expidió un certificado de supervivencia el cual debió ser llevado a la registraduría.

En la registraduría volvieron a tomar todas sus huellas, las cuales deben ser enviadas hasta Bogotá para corroborar que sean realmente las del señor Belmer Rios, trámite que según ellos puede tardar 15 días o más.

Mientras tanto, el señor Ríos, sigue figurando como una persona fallecida, y por ello se le está negando su derecho a la salud, porque la EPS no lo atiende con un certificado de supervivencia, aún conociendo el caso por el cual el usuario aparece de tal manera.

“Imagínese la rabia que hemos sentido y la impotencia desde hace casi dos semanas que vinimos a darnos cuenta de este problema tan grande en el que estamos y tratando de que las entidades se pongan en los zapatos de uno y peleando con la EPS y diciéndole a la funcionaria ‘niña Imagínese que usted de un momento a otro no puede sacar plata, en que no puede recibir una póliza de seguro, que no puede ser atendido en la salud’, si lo llevamos por urgencias él no existe” dice la señora Yolanda.

Y recalca que no es posible que las entidades eliminen a una persona y encima no solucionen. Le toca al fallecido buscar la manera de comprobar que está vivo

La familia del señor Belmer Rios, quiso hacer público su caso para alertar a otras personas que puedan estar pasando por lo mismo, y para solicitar a la entidad competente que se reconozca la supervivencia de una persona que está siendo afectada por un error que no está en sus manos solucionar, además que la EPS Sura, atienda al usuario y no se le vulnere su derecho a la salud.