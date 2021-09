Personas importantes me habían dicho que había orden de captura: Benedetti

Luego de presentarse ante la Fiscalía por una supuesta orden de captura en su contra, el Senador Armando Benedetti confirmó que el ente investigador le indicó que no se había emitido tal orden. Estuvo al menos 30 minutos en la sede de la Fiscalía en Barranquilla.

"Me dijeron que no había ninguna orden, pero yo quiero hacer énfasis en que yo no he tenido las garantías que me merezco, pero igual no importa, yo confío en las instituciones y aquí estoy", manifestó Benedetti.

El Senador sostuvo que se presentó ante la Fiscalía luego de varias llamadas de "personas importantes" que le habían indicado que había una orden de captura en su contra.

"El domingo me llama una persona muy importante y me dice que hay una orden de captura, y esta mañana tres personas más importantes que esa, me dicen que hay orden de captura", dijo.

La Corte Suprema de Justicia adelanta una investigación en contra del senador Armando Benedetti por presunto enriquecimiento ilícito.