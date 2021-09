Neiva levanta toque de queda para menores de edad

Desde este 2 y hasta el 30 de septiembre, regirá en Neiva el Decreto Municipal 606 de 2021, que establece nuevas medidas en Neiva para recuperar la economía en la ciudad, en marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19.

El nuevo decreto levantó restricciones como el toque de queda para menores de edad, acompañado de un llamado a los padres de familia, para estar atentos a su comportamiento.

Otras medidas

Los bares, restaurantes y gastrobares, podrán seguir funcionando hasta las 3:00 a.m. No obstante, los afiliados al programa Rumba Responsable, podrán hacerlo hasta las 5:00 a.m.

De igual formas, las tiendas y minimarket podrán hacerlo hasta las 10:00 PM.

A través del decreto 501, se mantendrá la restricción para movilización de vehículos y motocicletas a partir de las 10:00 PM y hasta las 5:00 AM del día siguiente.

La Administración Municipal a través de las secretarías de Gobierno y Salud, verificarán el cumplimiento de las medidas y de los protocolos de bioseguridad.

El decreto tuvo en cuenta la considerable disminución de casos de COVID-19 y de ocupación de camas UCI que está en el 60%.

Este Decreto estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2021.