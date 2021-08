Trabajadores de Afinia bloquearon la avenida Pedro de Heredia en Cartagena

Durante varios minutos trabajadores de la empresa Afinia bloquearon el tráfico en la avenida Pedro de Heredia de Cartagena con una protesta, generando caos vehicular en el carril sentido Centro – Bomba El Amparo y el carril solo bus de Transcaribe.

Con pancartas, arengas, encadenados e incluso con una huelga de hambre, los manifestantes le exigieron a la compañía aplicar la convención colectiva de trabajo y respetar los acuerdos.

“Esta empresa de manera arbitraria me ha suspendido el pago de mi salario, me tiene cuatro vacaciones acumuladas y una sentencia que no quiere pagarme. Lo que le hemos dicho aquí hay trabajadores llamados nuevos convencionados, la empresa ni siquiera los deja montar en la buseta donde nosotros nos montamos”, aseguró Julio Vergara, sindicalista.

Denunciaron que a pesar de que hay una sentencia que ya declaró nulo ese acuerdo, la compañía no ha aplicado las convenciones colectivas de trabajo. “Me parece injusto porque todos somos trabajadores”, aseveró Vergara.