Asesinan a un motociclista en el barrio Bruselas

La víctima fue identificada como Oscar Enrique Pérez Acevedo

A las 4:30 pm del jueves, 18 de diciembre, se presentó el homicidio con arma de fuego del señor Oscar Enrique Pérez Acevedo, de 26 años, en la calle Eduardo Santos del barrio Bruselas.

La víctima, natural de Cartagena, falleció en el lugar de los hechos.

Según lo manifestado por testigos en el lugar, el occiso iba en su motocicleta, cuando llegó un sujeto como parrillero de una motocicleta, desenfunda un arma de fuego y le dispara en repetidas ocasiones.

El occiso presentaba una anotación judicial por el delito de hurto calificado (2024).

Realizó la inspección técnica de cadáver, funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

