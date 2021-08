Las pasadas amenazas contra el Gobernador del Magdalena

Hace un año, aproximadamente, organismos internacionales a través de un documento solicitaron a las autoridades colombianas reforzar las garantías de seguridad del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, luego de otro plan supuestamente para asesinar al mandatario. En esa oportunidad, los responsables de la amenaza fue el grupo Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, conocidos también como Los Pachenca.

En una carta que fue firmada en ese entonces por las entidades Vamos por los Derechos Internacional; United for Colombia Australia (UFCA); Colectivo por la Paz en Colombia, México (COLPAZ); Red Xarxa Nabowa (Gestapaz, Xarxa, Sabadell (Colombia), Equipo Internacional de PCN); Movice, Capítulo Madrid, España; y Action et Solidarité pour la Colombie et Ailleurs - Montreal, Canadá, se dirigieron al jefe presidente Iván Duque porque “están preocupados por las amenazas contra la vida e integridad del Gobernador del Magdalena”.

“Expresamos nuestra más profunda preocupación por las amenazas contra la vida e integridad del gobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, conocidas a través de la revelación de un plan orquestado por grupos herederos del paramilitarismo, como ‘Los Pachenca’ o ‘Conquistadores de la Sierra’. Este grave hecho se da en un contexto de asesinatos sistemáticos contra líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en Colombia y una situación generalizada de violación a los derechos humanos, que han puesto en alerta a la comunidad internacional", detallaron las organizaciones en su momento.

Recordaron que, "el Gobernador se ha caracterizado por su liderazgo regional y nacional en la lucha contra la corrupción y por enfrentar a sectores mafiosos y paramilitares desde los cargos públicos que ha ocupado, entre ellos la Rectoría de la Universidad del Magdalena y la alcaldía de Santa Marta en el periodo 2012-2015, postura que le ha ocasionado amenazas contra su vida, montajes judiciales y persecución política.

En ese entonces, a estas denuncias también se unieron organismos de derechos humanos internacionales que desde Estados Unidos y Europa manifestaron su preocupación ante las autoridades nacionales por el presunto atentado que se estaba planeando en contra de Caicedo, en un contexto de extrema violencia en el país, como Colombia Human Rights Network Washington DC, Movement for Peace in Colombia New York, Arraigo New York, Colombia Grassroots Support New Jersey.

El director de Fiscalías seccional Magdalena, José Dorancé Ponce, se creó para esa época un grupo de tareas especiales y se asignó un fiscal destacado para que investiguen estos hechos.

Hoy, a un año de estas intimidaciones, de nuevo se conoce sobre un supuesto plan para asesinar a Caicedo, esta vez por parte del Clan del Golfo.