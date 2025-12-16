“En Silvia, Cauca, la comunidad fortalece el turismo comunitario desde el territorio”: Viviana Tombé

Durante el evento Imagina y Vive el Cauca, Viviana Tombé explicó que la comunidad de Silvia ha construido durante nueve años un proceso turístico desde el territorio, ofreciendo experiencias que conectan a los visitantes con la cultura y la vida local. Señaló que este trabajo ha fortalecido las artesanías y la participación comunitaria.

La lideresa indígena también destacó que el turismo les ha permitido impulsar la educación, la cultura y el cuidado ambiental, integrando los saberes ancestrales en cada actividad. El visitante, concluyó, no es un espectador, sino alguien que aprende y participa reconociendo los usos, costumbres y la cosmovisión del territorio.

Vea la entrevista completa, a continuación: