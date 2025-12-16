Actualidad

“En Silvia, Cauca, la comunidad fortalece el turismo comunitario desde el territorio”: Viviana Tombé

La emprendedora y artesana señaló que, durante nueve años, han impulsado experiencias que conectan a los visitantes con la cultura local.

Durante el evento Imagina y Vive el Cauca, Viviana Tombé explicó que la comunidad de Silvia ha construido durante nueve años un proceso turístico desde el territorio, ofreciendo experiencias que conectan a los visitantes con la cultura y la vida local. Señaló que este trabajo ha fortalecido las artesanías y la participación comunitaria.

La lideresa indígena también destacó que el turismo les ha permitido impulsar la educación, la cultura y el cuidado ambiental, integrando los saberes ancestrales en cada actividad. El visitante, concluyó, no es un espectador, sino alguien que aprende y participa reconociendo los usos, costumbres y la cosmovisión del territorio.

Vea la entrevista completa, a continuación:

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad