“En el Pacífico, mujeres de Ríos Unidos defienden modelos de vida sostenibles”: Aurora González

Aurora González destaca el liderazgo de las mujeres en la construcción de modelos sostenibles que integran cultura, ambiente y uso responsable del territorio en el Cauca y el Pacífico. | Foto: Caracol Radio.

Durante el evento Imagina y Vive el Cauca, Aurora González señaló que el territorio enfrenta amenazas, riesgos y vulnerabilidades asociadas a la exclusión, el incumplimiento de derechos colectivos y las dinámicas del conflicto, que cada año cambian, pero permanecen presentes en el Cauca y el Pacífico.

Para ella, la oportunidad de cambio está en la gente y en un territorio biodiverso, donde manglares, selva húmeda tropical y saberes ancestrales se integran con las formas de vida afro. En ese contexto, explicó que Ríos Unidos, liderado por mujeres, impulsa modelos sostenibles que articulan cultura, ambiente y un uso racional del territorio.

