“Nos amenazan a diario”: Hernán Ospina sobre asesinato de Esteban Mosquera

Hernán Ospina, líder universitario y compañero de Esteban Mosquera, denunció en Caracol Radio la delicada situación que viven los líderes sociales en este departamento.

“Siempre alertamos a la fuerza pública, nos amenazan a diario y nunca nos prestan atención”, aseguró Ospina.

Esteban Mosquera era estudiante del programa de música de la universidad del Cauca, en 2018 hizo parte activa del paro estudiantil, donde en medio de enfrentamientos con el ESMAD sufrió una grave lesión ocular y perdió uno de sus ojos, hecho del cual aún no se han establecido responsabilidades.

Desde entonces, ha liderado varios movimientos sociales encaminados a defender los derechos estudiantiles. Además, era miembro de medios de comunicación alternativos en Popayán, donde registraba las actividades en el marco del reciente Paro Nacional.

En 2020 denunció los diferentes maltratos a los que se había visto sometido por parte de sus parientes: La docente de la Universidad del Cauca, María José Mosquera, y María Antonia Mosquera, agresiones que se habrían intensificado tras la lesión ocular.

“Desde que era niño he vivenciado maltrato físico por parte de María Antonia Mosquera y en sinnúmero de ocasiones, en la universidad y otros espacios, he tenido conflictos con María José a tal punto de tener que pedir cambio de profesores”, expresó en una entrevista realizada en 2020 por Red Alterna Popayán.

Allegados a Esteban denunciaron que recientemente había denunciado amenazas en su contra por parte de grupos al margen de la ley, Sin embargo, las autoridades no hicieron nada al respecto.

“Esteban Mosquera ya ha presentado varias alertas tempranas en materia de derechos humanos, pero no hemos tenido ningún tipo de atención por parte de la institucionalidad”, aseguró Hernán Ospina.

El líder también denunció que Mosquera no contaba con ningún tipo de protección pese a las denuncias realizadas y señaló que “no hay garantías para el ejercicio, personalmente he denunciado varias amenazas al igual que compañeros míos, pero hasta el momento no han dicho nada”.

Ospina finalizó exigiendo justicia por el crimen de su compañero y solicitó garantías para el ejercicio del liderazgo en torno a diferentes movimientos sociales.

El alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, señaló que a Popayán llegaron grupos élite de investigación para esclarecer este crimen, sin embargo puntualizo que “tras revisar las bases de datos de personas que han reportado amenazas, en ninguna de estas se encuentra un reporte de Esteban Mosquera como amenazado recientemente.”