Denuncia un robo masivo en un retén ilegal en el oriente de Antioquia

Carlos Buitrago, es un concejal del municipio de Argelia, población ubicada en el Oriente de Antioquia. Él viajaba con su esposa hacía su población durante la noche del miércoles en la vía que comunica a las poblaciones de Sonsón y Argelia, pero en el sector conocido la Quiebra, cuatro personas hicieron un retén ilegal, pararon varios vehículos, entre ellos buses y motocicletas y a todos sus ocupantes los atracaron.

“En una cuenta muy somera, pudimos haber sido atracadas unas 30 personas. Nos salen, nos apuntan con las armas de fuego. Ya había dos busetas de transporte y varias motos. Nos ultrajaron y a mí señora la ultrajaron mucho, nos robaron los celulares, relojes y algunas cantidades de dinero”, relató.

El Corporado relató que tres de los delincuentes los amenazaron con armas de fuego, mientras que el cuarto estaba escondido vigilando que no llegara la fuerza pública. El robo no duró más de diez minutos y luego emprendieron la huida con el botín, detalló.

También criticó la poca presencia de la fuerza pública en esas vías del oriente lejano, aseguró que esa situación ya ha sido advertida y recalcó que por situaciones como estas los visitantes pierden la confianza de pasear en sus poblaciones.

“Es triste ver como los municipios más alejados del altiplano carecen de la fuerza pública en las vías. Desde hace tiempo veníamos encendiendo la alarma en el tema de que no sentíamos el acompañamiento de la fuerza pública, conocemos la dificultad de no poder estar en toda parte, pero hace días no vemos esa presencia”, aseveró el concejal Buitrago.

Por su parte el alcalde del municipio de Argelia, Edwin Quintero López, lamentó este atraco masivo y reportó que gracias a la reacción de las autoridades se logró la captura de los presuntos responsables luego de una búsqueda que se extendió hasta altas horas de la noche.

“La SIJIN posteriormente reportó la captura de cuatro presuntos responsables que se cree pudieron haber estado involucrados en estos hechos. Se capturaron dos colombianos y dos venezolanos”, detalló el mandatario.

También recalcó que estará muy pendiente de los resultados de la investigación y del refuerzo que pueda ofrecer la fuerza pública en las vías.