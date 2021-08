La importancia de la nutrición en una buena salud

En medio del estrés diario y con las consecuencias que para todos ha provocado la pandemia de coronavirus, es necesario replantear los estilos de vida, no solo para reinventarse en el trabajo, sino para mejorar las relaciones con quienes nos rodean, especialmente en la familia, algo que después se verá reflejado en un mayor rendimiento laboral.

Para nadie es un secreto el efecto negativo en la salud de las personas que genera el comer mal, pero no hablamos únicamente de esa malnutrición que se pueda dar por no balancear debidamente los alimentos dependiendo de la persona, su entorno y sus posibilidades, no, hablamos de esa malnutrición que más allá de los hábitos que se han adquirido terminan por enfermar a la persona.

Para abordar estos temas que cada vez son más cercanos a la gente, estarán este jueves 19 de agosto desde las 11 de la mañana en Caracol Radio Tunja y Caracol Radio Ibagué, las doctoras, Sandra Torres, de la Clínica Internacional de Alta Tecnología de Ibagué, del Hospital Universitarios San Rafael de Tunja, Liliana Guamán y, Diana Patricia Thomas Torres, del Colegio Colombiano de Nutricionistas Dietistas.