¿Cómo será el cobro por congestión en Medellín?

Hace unos días el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, explicó que regresa el pico y placa para particulares y motos de dos y cuatro tiempos, que inicialmente será de un solo dígito cada quince días y durante todo el día.

No obstante, el mandatario compartió una medida adicional como respuesta a quienes por alguna condición de desplazamiento no les favorece dejar el carro en casa todo el día, que es el denominado cobro por congestión. Aunque esta estrategia aún se está consolidando, se pueden conocer algunos detalles. Quintero Calle expresó que el cobro se hará a través de una aplicación, se puede pagar una mensualidad, el semestre o inclusive la anualidad. ¿Qué falta por definir?, el costo.

“Dejar el carro todo el día y el carro también todo el día en sus casas. El esquema de cobro por congestión implica que quien necesite usar el carro ese día va a poder pagar incluso el año completo, el mes, el trimestre, o el día. Si en verdad necesita el carro va a poder pagar por una aplicación ese día y así tiene el aval para sacar el carro sin que le pongan una multa”, señaló el alcalde.

Lea también:

El mandatario expresó que por ahora el pico y placa será cada quince días, es decir, dos veces al mes para un vehículo automotor, sin embargo el objetivo es que sea cada 8 días, es decir, cuatro veces al mes durante todo el día. La premisa de este esquema de pico y placa es desestimar el uso del carro y durante los días de la norma, tomar el transporte público.

“Vamos a tener cada vez más dificultades y eso va a implicar que no sea una vez cada quince días sino dos veces y quizá algún día, no me tocará a mí sino a otros gobernantes, para moverse en la ciudad todos tendrán que pagar un valor como 200, 300 o 500 pesos para poder utilizar la calle. Los pico y placa no son suficientes y son obsoletos”, añadió el mandatario.

La próxima semana habrá una reunión entre los alcaldes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para definir si esta propuesta de pico y placa que anuncia Medellín se adoptará en los otros 9 municipios del conurbano.