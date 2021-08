Cerro Matoso realiza jornada de vacunación contra covid 19

A través de su Fundación Panzenú, Cerro Matoso inició la vacunación de 550 personas de comunidades vecinas a su operación, habitantes de los municipios de Puerto Libertador, San José de Uré y Planeta Rica (Córdoba), con quienes la compañía ha suscrito en los últimos años acuerdos a partir de procesos de consulta previa y de participación y socialización.

“Desde que inició la pandemia nuestra prioridad ha sido proteger a nuestros trabajadores, al tiempo de apoyar al departamento y comunidades vecinas a hacerle frente a este virus. A la fecha más del 93% de nuestro personal ha iniciado la vacunación y nos sentimos muy complacidos de estar aportando ahora a la vacunación de 550 personas de comunidades vecinas a nuestra operación. Así nos cuidamos entre todos, reforzamos el efecto rebaño en comunidades rurales y podemos seguir trabajando en la reactivación económica a nivel local y regional” señaló Joyce Nessin, gerente de Asuntos Corporativos de Cerro Matoso.

Cortesia : Fundación Cerro Matoso

La jornada de hoy inició con comunidades del municipio de Puerto Libertador. Las 550 personas podrán acceder a la vacuna de Sinovac, que contempla dos dosis. Entre hoy y mañana se estará suministrando la primera dosis y en 28 días la segunda para completar el esquema de vacunación.

“Gracias a Dios y a Cerro Matoso hoy muchas personas de la comunidad de Torno Rojo, de ambas organizaciones (Junta de Acción Comunal y Cabildo), hemos tenido la oportunidad de vacunarnos contra el COVID-19. Para nosotros, las familias más vulnerables, no había sido posible obtener esta vacuna. Hoy es posible gracias a que la empresa la trajo a todo el personal de la comunidad que desee vacunarse para que no tengamos que trasladarnos hasta los municipios o para aquellos que no tengan la facilidad de obtenerla”, expresó Clara Inés Polo, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Torno Rojo.

Por su parte, Elubin Camargo, gobernador del Cabildo Indígena de Torno Rojo, manifestó “Gracias a Dios y a la empresa por hacer un gran esfuerzo para prestarle la ayuda a mi comunidad. Hoy esta campaña de vacunación ha sido espectacular para nosotros que no tenemos la facilidad ni los medios. Es un logro y un agradecimiento para la empresa”.

Cortesia : Fundación Cerro Matoso

Desde marzo de 2020, Cerro Matoso ha trabajado en alianza con las autoridades locales, regionales y nacionales para fortalecer la capacidad de respuesta del departamento de Córdoba ante la pandemia. Para ello, destinó solo el año pasado cerca de $3.000 millones en la entrega de 50.000 ayudas alimentarias y kits de higiene, 8.000 pruebas de detección del virus y más de 120.000 insumos y equipos médicos. Asimismo, a través de la Fundación Panzenú, se ha transferido conocimiento hacia las autoridades y entidades de salud pública locales y se han acompañado a los municipios con personal para avanzar en el Plan de Nacional de Vacunación.