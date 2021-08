Descartan casos sospechosos de variante Delta en Norte de Santander

El Instituto Departamental de Salud entregó detalles de los resultados de los análisis de los casos que estaban en seguimiento por sospecha de contagio de la variante Delta del COVID-19, los cuales fueron negativos, según el Instituto Nacional de Salud.

Las autoridades sanitarias mantienen constante monitoreo de los casos activos y piden a los habitantes acudir a los puestos de vacunación para seguir reduciendo los niveles de contagio y riesgo por las variantes del virus.

Carlos Martínez director del Instituto Departamental de Salud le dijo a Caracol Radio que, “hasta ahora no se reporta ningún caso positivo de esta variante en el territorio de Norte de Santander, no significa esto, que no va a llegar, por eso tenemos que seguir con las medidas de autocuidado”.

El funcionario destacó la importancia de la vacunación para enfrentar los niveles de contagio, que registran una reducción en la ocupación de camas de cuidado intensivo y de personas infectadas que se presentan diariamente en los registros oficiales.