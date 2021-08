Autoridades en frontera mantienen vigilancia por variante Delta

Las autoridades sanitarias en todo el país mantienen una vigilancia especial por los casos de la variante delta del COVID-19 que han sido detectados, y que según los últimos estudios tiene una alta probabilidad de contagio al ser una cepa mucho más agresiva en los síntomas.



Ante esto en la región de frontera se han extremado los controles por parte de los organismos sanitarios, y de igual forma están en estudio algunos casos sospechosos que han presentado los síntomas distintos al coronavirus normal.



Jairo Tomás Yáñez Rodríguez alcalde de la ciudad de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que se mantienen todos los protocolos en los diferentes organismos y entidades para que se pueda contener al máximo el contagio de la pandemia.



“Es una situación supremamente delicada y por fortuna en nuestra secretaría de salud vienen controlando, se tienen identificadas algunas personas y están en un proceso de seguimiento estricto, el mensaje no puede ser otra que acudir a la vacunación y decirle a la ciudadanía que no podemos bajar la guardia, que si bien hemos hecho un trabajo preventivo que nos permite tener hoy una baja en la ocupación de las unidadades de cuidados intensivos en la red pública y en la red privada no podemos descuidarnos. Hay unos indicadores en la secretaría que están bajo control, no hay nada que temer por ahora pero si estamos en alerta en este sentido, estamos estudiando algunas situaciones que se presentaron y están a cargo de la secretaría de salud del departamento”, dijo el funcionario.

De igual forma se ha reiterado mantener todas las medidas de bioseguridad y los diferentes protocolos establecidos por el Gobierno Nacional como son el uso del tapabocas y la desinfección constante de las manos con alcohol en los espacios públicos.