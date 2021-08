Protestan damnificados del invierno

Un grueso número de familias damnificadas por recientes temporadas invernales en Cúcuta llamaron la atención del gobierno local por el incumplimiento en la atención.

Los afectados llegaron hasta la sede de la Alcaldía para reclamar una respuesta frente a los subsidios para ellos como también los procesos de reubicación para quienes lo perdieron todo durante las emergencias que se presentaron en el sector del 23 de enero.

Uno de los afectados dijo a Caracol Radio que "nosotros estamos reclamando atención, nuestros derechos, en su momento nos prometieron de todo y hoy no tenemos nada, hasta la vicepresidente llego y de esos anuncios nadie se apiada de nuestra tragedia".

Y agregó "tenemos gente enferma, gente que lo perdió todo, y nadie se apiadado de ellos, por eso decidimos salir a estas marchas pacíficas y pedir atención, que esto no se dilate más, nuestras familias están sufriendo y allá no llega nadie".

Finalmente señaló que "hasta que no haya una respuesta no saldremos de acá, desafortunadamente la alcaldía se olvida de los compromisos y no hay quien asuma las responsabilidades".