El resultado de mi elección se vio en tarima: Reina Nacional Trans del Mar

"En la vida hay que tener empatía (...) mis compañeras brillaron igual que yo y todas somos ganadoras". Con estas palabras se refirió a través de los micrófonos de Caracol Radio la nueva capitana Nacional Trans del Mar, Sara Valentina Montoya, sobre los momentos de pánico que se vivieron en el Parque Bolívar de Santa Marta, cuando un grupo de personas lanzó piedras hacia la tarima, luego de que esta candidata fuera elegida como la nueva reina trans de los mares.

Montoya competía por el departamento del Magdalena y los esfuerzos del público eran tanto como para ella y la trans de La Guajira, quien quedó de Primera Princesa en este certamen nacional.

Durante el evento, un grupo de personas, al parecer, inconformes con la decisión del jurado, en medio de arengas comenzaron a protagonizar hechos de alteración del orden público, ocasionando daños en algunos locales comerciales de la carrera Quinta, situación que obligó a la Policía Metropolitana redoblar la seguridad en la zona.

"Desafortunadamente al cierre del evento, unas personas asistentes, que estamos verificando si tenían que ver o no con la participación en el mismo, no están de acuerdo con los resultados. Se generan unos incidentes que rápidamente fueron atendidos. Algunos desadaptados lanzaron piedras contra los ventanales de un local comercial que fue afectado, pero gracias a la acción oportuna de la Policía Metropolitana de Santa Marta el hecho no alcanzó a mayores", refirió el comandante de la Policía, coronel Oscar Solarte.

Ante estos hechos, Sara Valentina dijo que "en la vida hay que tener empatía, se gana y se pierde. Todo el público estaba conmigo, fui la favorita de la noche y el resultado se vio en la tarima. La comitiva de la candidata de La Guajira, su comitiva estaban un poco descontentos, quisieron dañarme mi momento de celebración, pero había un anillo de Policía muy grande y fui respaldada gracias a Dios, al público y a la Policía".

¿QUÉ SE TIENE EN CUENTA EN EL CERTAMEN?

Más que un rostro lindo, este reinado, dijo Sara Valentina, es un certamen completo en el que califican pruebas náuticas, muestras folclóricas y otros requisitos que tanto ella como las candidatas lograron destacar.

Montoya además sostuvo que, durante su reinado "será la voz de toda su comunidad, quiero respaldarlas a todas y aparte de eso también voy a trabajar agarrada de la mano de la Fundación Volver a Vivir, junto con la Policía Nacional; también voy a trabajar en la pesca de Taganga".