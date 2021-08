24 mil estudiantes han regresado a la presencialidad en Huila

Mañana cuando se reactiva el proceso de retorno a la presencialidad, la Secretaria de Educación del Huila, presentó un balance de la asistencia gradual, progresiva y segura de los niños, niñas y jóvenes a las diferentes Instituciones Educativas.

"Podemos decir que, de las 1.447 sedes, tenemos 977 centros educativos con presencialidad, tenemos 24.371 niños asistiendo a clases, más de 3.637 docentes en ese mismo proceso, ycreemos que cada día va a ir creciendo el número de niños en las escuelas", aseguró la titular en educación del Huila, Milena Oliveros Crespo.

Según se indicó, en el Huila se ha cumplido con las entregas de los recursos para la adquisición de elementos de bioseguridad por un monto de ocho mil millones de pesos que fueron asignados por el Ministerio de Educación mediante el Fondo de Mitigación de Emergencias – Fome; y que ya fueron entregados a los rectores para que hicieran las adecuaciones necesarias y así garantizar la presencia de los alumnos en las diferentes instituciones educativas del Huila.

Se informó, que la Secretaría de Educación del Huila hará un seguimiento a todas las instituciones educativas para que cumplan con todos los protocolos de bioseguridad, sin embargo y pese a que los recursos ya fueron girados a todas las sedes, hay denuncias de la comunidad.

Finalmente, la autoridad educativa hizo un llamado a los docentes para que retornen a las clases presenciales.

"En caso de no asistir, el Ministerio fue claro en que tendrán el riesgo de no recibir el salario por los días no laborados de manera presencial sin justificación alguna, e incurrirán en faltas disciplinarias por no cumplir con las finalidades de su cargo y el cumplimiento de sus deberes", puntualizó la secretaria.