En Soledad trabajan con pastores para incentivar la vacunación

Ante los mitos que estarían llevando a los soledeños a abstenerse de vacunarse contra el COVID-19, las autoridades locales adelantan estrategias que incentiven a los habitantes a iniciar su proceso de inmunización contra la pandemia.

Expresiones como “no me vacuno porque ya estoy vacunado con la sangre de cristo”, “no voy a vacunarme por temor a efectos a mi bebé en gestación” o “no me vacuno porque el gobierno está inyectando nanochips” son muy comunes entre los pobladores que no han acudido a aplicarse los biológicos.

Ante la situación, Maiela Barrios, secretaria de Salud (e) de Soledad, anunció que ya comenzaron a trabajar junto a líderes religiosos para vacunar a los fieles.

“Estamos incluso convocando jornadas de vacunación en las mismas iglesias. No podemos generalizar por el llamado de una o dos personas que inviten a no vacunarse. Estamos tomando evidencia de todas las personas que no quieran vacunarse para que firmen el desistimiento porque tampoco podemos obligar a una persona a que se vacune”, indicó Barrios.

La funcionaria resaltó que con corte del 1 de agosto en Soledad se han aplicado más de 215.296 dosis. En adultos mayores de 60 años tenemos una cobertura del 78% y personas entre 50 a 59 años de edad tenemos una cobertura de 55%.