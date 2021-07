Comenzó la venta de boletería para el partido del Deportes Quindío

Este viernes a las 8 de la noche será el encuentro deportivo en el estadio centenario de la ciudad entre Deportes Quindío y Águilas Doradas por lo que en comisión de fútbol local determinaron aumentar el aforo.

Al respecto la secretaria de gobierno, Gloria Cecilia García, manifestó que reforzarán los controles para garantizar el cumplimiento de protocolos de bioseguridad como cintas aislantes que permitan el distanciamiento social. Señaló que a raíz de un análisis evidenciaron que en el partido anterior los hinchas no adquirieron más de 1.500 boletas por lo que ante este encuentro que no es de gran categoría estiman no sean mayores a 500.

Las tribunas habilitadas para la fecha 3 de la Liga BetPlay Dimayor son, Norte: con un valor de $15.000, Oriental: $20.000 y Occidental: $30.000

Las personas podrán adquirir su boleta a través del sitio web de Colboletos o en dos puntos físicos ubicados en enseguida de la sede administrativa del Deportes Quindío en la Carrera 11 10 Norte 36 Barrio La Castellana en el Horario de atención de 09:00 a.m. a 5:00 p.m. y en la Taquilla de la tribuna oriental del estadio Centenario en el mismo horario.

Dentro de las recomendaciones para los hinchas está el uso del tapabocas cubriendo nariz y boca durante todo el partido. El no acatamiento del uso del tapabocas dentro del escenario deportivo acarreará comparendos por parte de la Policía Nacional y la expulsión del escenario deportivo para quienes infrinjan esta normativa.

Los asistentes al evento deberán respetar el distanciamiento social dentro del escenario deportivo. Solo podrán ingresar personas mayores de 18 años de edad al escenario deportivo para el encuentro frente a Águilas Doradas, los aficionados que adquieran boletería para este encuentro deberán presentar su cédula de ciudadanía en el ingreso.

Le puede interesar: En el estadio Centenario de Armenia podrán ingresar 5.000 hinchas

Todas las personas que adquieran boletería de forma digital para el encuentro Deportes Quindío vs Águilas Doradas por la fecha 3 de la Liga BetPlay Dimayor 2021-II deberán reclamar su boleta impresa en cualquiera de los puntos de venta físicos para presentarla en el ingreso al escenario deportivo junto con la Cédula de ciudadanía.

El consumo de alimentos al interior del estadio Centenario queda prohibido para el encuentro frente a Águilas Doradas, debido a esto no abra venta de comidas ni bebidas al interior del escenario deportivo, ni se permitirá el ingreso de alimentos al estadio Centenario de Armenia desde el exterior.