Pereiranos están recibiendo falsos correos cobrando supuestas fotomultas

A través de mensajes dirigidos a diferentes personas, ciberdelincuentes estarían haciéndose pasar por autoridades viales de la capital risaraldense para cobrar el valor de multas de tránsito en las que supuestamente habrían incurrido las víctimas y que habrían quedado registradas en fotomultas.

Frente a estos casos, Caracol Radio consultó al director del Instituto de Movilidad de Pereira, Sergio Trejos, quien aclaró que en la ciudad ese sistema de detección de infracciones no existe; por lo tanto, se trata de una modalidad de estafa.

Los mensajes estarían llegando a los correos con datos personales de las víctimas y con información de los vehículos de su propiedad; por eso, Trejos señaló que ya colocaron el tema en conocimiento de las autoridades judiciales para investigar estos casos.

Desde la administración municipal le han pedido a las personas que reciben estos correos falsos no abrirlos, no acceder a los enlaces y no descargar archivos adjuntos para evitar que les roben su información.