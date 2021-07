Por alto riesgo de deslizamiento evacuan a 125 personas en Ituango

Las fuertes lluvias de las últimas horas en Ituango, norte de Antioquia obligaron a la evacuación de centenares de personas que tienen sus viviendas en terrenos de alto riesgo por deslizamientos de tierra.

Según el relato del presidente de la Junta de Acción Comunal, Julio César Sepúlveda Suárez, en el barrio Chapinero se han evacuado a 125 personas que están en el albergue acondicionado en la sede del SENA. En todo el municipio hay 478 familias afectadas. El barrio tuvo que ser desalojado de manera parcial debido a la inestabilidad de la montaña que generó daños en seis viviendas.

“Tenemos muchas afectaciones aquí en el barrio, pérdidas hay tres casas, en este momento tenemos casas con el lodo por encima y ya se le está pasando el agua también. Estamos inundados de barro en este barrio y con mucho temor”, dijo el señor Sepúlveda.

Yanet Stella Zapata, es una ama de casa que vive en una de las viviendas evacuadas con sus cinco hijos y asegura que pese a la orden de evacuación ella duerme en el albergue, pero en el día llega a su casa para evitar que los amigos de lo ajeno se aprovechen de la emergencia y se lleven sus enseres.

“Lo único que me dijeron fue que viniera a darle vuelta a la casa, pero que no me quedara màs tiempo, porque está en alto riesgo”, explicó la señora Zapata.

Caracol Radio consultó al alcalde de Ituango, Mauricio Mira sobre la situación del barrio y explicó que está pendiente del estudio que le hará un geólogo del Dagran para poder tener claridad del verdadero riesgo en el que están estas familias por la montaña.

“Desafortunadamente por la vía no ha podido ingresar el geólogo que determina la situación y la gravedad del asunto y es por eso que estas familias no han podido retornar allá”, señaló el mandatario.

Los adultos del asilo tampoco han podido retornar porque no se ha determinado si la sede está en alto riesgo.