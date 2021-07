Gobernador del Tolima pide mayores resultados a la Policía

El gobernador del Tolima, Ricardo Orozco Valero, se mostró altamente preocupado por los últimos hechos delincuenciales que le han costado la vida a decenas de ciudadanos en diferentes municipios del territorio departamental.

Muestra de ello, son los reiterados hechos de sicariato en el municipio del Espinal y homicidios colectivos como el ocurrido en el corregimiento de Chicoral además en la población de Ambalema donde cuatro personas fueron ultimadas.

“No hay conexión con la Policía del Tolima, no conozco las investigaciones que se adelantan para dar con el paradero de los responsables, no conozco las capturas por esos hechos y esa es una situación que a mí me preocupa mucho “, aseguró Orozco.

El mandatario seccional afirmó que esta misma semana pedirá explicaciones al comando del departamento de Policía Tolima de quien dijo que no existen canales de comunicación efectivos con su despacho.

“Siempre hemos estado dispuestos a colaborar. Por la confianza que me tienen en los diferentes municipios es mucha la información que me llega y esa información la podemos compartir con las autoridades para que avancen las investigaciones, finalizó diciendo el gobernador Ricardo Orozco Valero.