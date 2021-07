Lunes 26 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En lo que va corrido del 2021 según datos de la Policía se han registrado 111 homicidios en el Quindío, en comparación con el periodo en 2020 hay un aumento de 18 casos, mientras que con el mismo tiempo en el 2019 hay reducción de 12 asesinatos.

Armenia con 17 homicidios más es donde más se reporta incremento de la criminalidad, seguido de Circasia con 7 casos y Génova con 3

Precisamente el caso más grave en Armenia se registró el jueves de la semana pasada donde un desmovilizado de las farc identificado como Aries Pillimué Valencia de 33 años de edad que había salido de la cárcel hace pocos meses y con antecedentes por delitos como homicidio fue asesinado en el barrio Simón Bolívar .

El comandante de la Policía, coronel José Luís Ramírez en diálogo con Caracol Radio explicó “alias “pequeño como era conocido el desmovilizado, tiene varios antecedentes por cuatro homicidios en años anteriores, y delitos como secuestro y acceso carnal”

En este ataque sicarial cabe recordar también murió un menor de 17 años de edad identificado como Enrique Díaz y una mujer resultó herida y se recupera en un centro asistencial.

Líderes comunales en Armenia, manifestaron su preocupación por la ola de homicidios en esa ciudad, en su mayoría provocado por la guerra entre bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes.





El defensor regional del pueblo del Quindío, Juan Camilo Meza agregó que por mandato de la defensoría nacional es necesario revisar las alertas tempranas y citar al Ciprat (Comisión Interinstitucional para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas), presidida por el ministro del Interior y complementada por unos Comités Territoriales de Prevención y otros Comités Territoriales de Alertas para la Reacción Rápida.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia en video quedó grabado el momento en el que un hombre dispara un arma traumática y lesiona una persona en medio de una riña en la zona peatonal de la universidad del Quindío, la policía está tras la pista del agresor.

El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia condenó A 16 años de prisión a el excabo del Ejército Nacional, Edward Orlando Ávila Ramírez, por su participación en calidad de cómplice en el homicidio de José Nazario Guachetá Rivera hechos que se presentaron en mayo del 2007 en zona rural de Circasia

El crimen se habría presentado por una venganza del papá del exmilitar Wilson Orlando Ávila luego de ser lesionado por la víctima con arma blanca, y por lo que deberá pagar 33 años de prisión.

Cabe recordar que el excabo Ávila es recordado por ser el militar que perdió sus extremidades inferiores al pisar una mina antipersonal en norte de Santander.

Seis personas heridas dejaron dos aparatosos accidentes de tránsito en las últimas horas en vías del Quindío.

En el primer caso una camioneta perdió el control y se volcó en autopistas del café en la vía Armenia Pereira a la altura de la antigua posada alemana donde hubo tres lesionados, mientras que en la carretera entre los municipios de Quimbaya y Montenegro el choque de dos carros particulares dejó otras tres personas heridas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Salento uno de los municipios más lindos y visitados por turistas nacionales y extranjeros fue exaltado por el ministerio de salud por su proceso de vacunación contra el COVID.

Y es que en cuenta de twitter el ministro de salud, Fernando Ruíz escribió “En el hermoso Salento, Quindío todos se están protegiendo con vacuna de una dosis. Todos por un turismo con prevención y bioseguridad” mensaje acompañado de varias fotos sobre la vacunación masiva en las 17 veredas de esa localidad.

A la fecha en Salento han aplicado 5.256 dosis de vacunas de las 356.138 inmunizaciones que se han aplicado en todo el Quindío, 131.008 segundas dosis y 34.031 dosis únicas.

En las ciudades capitales del cafetero, Armenia, Pereira y Manizales, la Nueva EPS adelantó el fin de semana gran jornada de vacunación contra el COVID-19 para mujeres en embarazo.

Desde el sindicato de trabajadores de salud alertaron porque ante la eventual apertura de la vacunación COVID advierten que el gobierno no ha girado los recursos a los hospitales y no habría personal suficiente.

Así lo manifestó la presidenta de Sindess Quindío, Silena Botero al referirse al anuncio del ministerio de salud y agregó que “es muy preocupante ese anuncio, porque habría que aumentar la capacidad instalada en todos los hospitales y eso no se puede ser de un momento a otro, segundo el tema económico, porque los hospitales no cuentan con recursos para contratar más personal y el estado no ha asumido la responsabilidad en cancelar todo lo que les debe por vacunación COVID”

Hoy el círculo de periodistas del Quindío adelantará jornada de vacunación para los comunicadores, camarógrafos, fotógrafos y reporteros de los diferentes medios de comunicación mayores de 30 años de edad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

454 casos positivos para Covid 19 se reportaron el fin de semana en el Quindío, y 22 personas fallecidas en el departamento por el coronavirus entre viernes, sábado y domingo.

Ante la confirmación del primer caso de la variante Delta de COVID en Colombia, el doctor en ciencias biomédicas de la universidad del Quindío Jorge Gómez reiteró la importancia de mantener las medidas de bioseguridad pero además vacunarse porque son las formas de hacerle frente a esta y otras variantes.

En cuanto a la ocupación de camas UCI, el departamento en general está en un 55%, mientras que en el hospital San Juan de Dios de Armenia que es la primera ruta de atención de pacientes con coronavirus está en el 51%

En el Quindío iniciaron campañas de prevención para evitar incendios forestales en esta temporada seca en especial con los campesinos y las mal llamadas quemas controladas.

En el municipio de Génova, La CRQ en asocio con la alcaldía y la gestión del riesgo adelantaron el fin de semana jornada de información con la comunidad, a pesar de que el fin de semana se presentaron lluvias en buena parte del departamento.

Ante las denuncias por los daños ambientales provocados por las multinacionales que cultivan aguacate Hass en Quindío, buscan crear un acuerdo que regularice este cultivo y sea sostenible.

Así lo confirmó el representante a la cámara del departamento Luciano Grisales que señaló que la idea del documento es que haya una hoja de ruta liderada por los ministerios de ambiente y agricultura.

Productores de cannabis medicinal en el Quindío, aseguraron que la autorización para la exportación de la flor seca de esta planta con fines medicinales es una gran oportunidad para mejorar el negocio.

Alberto Montoya Fayad, gerente de la Plantmedco, planta que está ubicada en el municipio de Córdoba indicó que esta decisión del gobierno es muy positiva para un negocio muy prospero pero que necesita de este tipo de acciones.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un estudio de la cámara de comercio reveló que el 74% de los turistas que llegaron en la temporada de mitad de año al departamento del Quindío provenían de Cundinamarca, Valle del Cauca, el mismo Quindío, Antioquia y Risaralda.

Sin embargo, el mismo observatorio dio a conocer que 70% de los empresarios encuestados de restaurantes y el 75% de alojamientos no cumplieron sus expectativas de ventas en la temporada.

La alcaldía de Armenia inicia desde hoy como gestor catastral y será la encargada de ofrecer todos los servicios relacionados con catastro, a través del Departamento Administrativo de Hacienda.

Dentro de los servicios que se prestarán en esta nueva oficina de la administración municipal están: derechos de petición, certificado catastral, solicitud de cambio de propietario de un inmueble, englobe y desenglobe, avalúo catastral y mutaciones, entre otros.

El Centro de Atención al Usuario está ubicado en el C.A.M sobre la carrera 16 # 15-28 y atenderá entre las 8:00 a.m. y las 12:00 m., y las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m.

Con presencia de funcionarios del ministerio de Educación, los rectores de las 54 Instituciones Educativas públicas del Quindío discutirán sobre la implementación del Programa de Alimentación Escolar – PAE durante el segundo semestre del año. El encuentro se realizará en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, dos medallas de oro y dos de plata ganaron los atletas del Quindío en el Campeonato Nacional de Atletismo de Semifondo y Fondo de Bucaramanga, Santander.

Miguel Antonio Cifuentes Trujillo ganó medalla de oro en 800 metros planos, categoría mayores varones, Pablo Andrés Castaño Villegas medalla de oro en 800 metros planos, categoría Sub 20 varones, Yeimi Tatiana Echeverry Betancur medalla de plata en 800 metros planos, y Brayan Suárez medalla de plata en los 3.000 metros con obstáculo

Luis Estacio, arquero del Deportes Quindío, dialogó con el Carrusel de Caracol Radio sobre su presente en el equipo de Armenia que acabó de ascender a la primera categoría de la Liga Colombiana, con el cual el objetivo será permanecer en el máximo fútbol del país.

El experimentado portero manifestó "Esta difícil el camino pero imposible no hay nada, estamos trabajando y preparando muy bien. Tenemos un Deportes Quindío que sabe lo que se está jugando, con el trabajo que se viene haciendo y con el grupo de jugadores estoy convencido que vamos a permanecer en la A”