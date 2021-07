Difícil panorama de seguridad de líderes sociales en el Caquetá /

En Doncello (Caquetá) continúa la búsqueda del líder social y campesino que fue imagen de Juan Valdez por este departamento.

En las últimas horas, dos líderes comunales han sido asesinados en este departamento.

Tras tres semanas de conocerse la desaparición de Dagoberto Giraldo reconocido por su trabajo como miembro de la Junta de Acción Comunal en el Doncello, las autoridades anunciaron la entrega de una recompensa a quien proporcione información que permita localizarlo.

Gerson Gaviria, alcalde de Doncello, afirmó: “en vista de que no hemos obtenido ninguna información del paradero de nuestro líder, hemos decidido ofrecer una recompensa de diez millones de pesos a quien nos proporcione información seria”.

Por su parte, Rosamary Betancourt, presidenta de la asociación de comunales del Caquetá, que viven bajo amenaza.

“El pasado 30 de junio recibimos un panfleto donde aparecíamos varios líderes sociales, a nombre de las “Águilas Negras”, lo cual no sabemos si es cierto o no, porque las autoridades no confirmaron nada”.

En las últimas horas en el municipio de La Montañita, norte del Caquetá, fueron asesinados tres hermanos, uno de ellos se desempeñaba como Fiscal de la Junta de Acción Comunal.

También se confirmó el asesinato del reconocido líder campesino y miembro de las Asociaciones Campesinas de la Unión Peneña, Vianey Gaviria.