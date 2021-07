Aumenta crisis asistencial para usuarios de Coomeva

La carencia de una red que permita adelantar exámenes y tratamientos para pacientes de alta complejidad, como cáncer, problemas coronarios entre otros, que siguen esperando la autorización de sus citas y ordenes por parte de la EPS.

La situación se agrava ante la negativa de las instituciones, laboratorios de prestar el servicio, ante las dificultades para realizar los pagos por sus servicios.

Una mujer de 62 años, con problemas cardiacos usuaria de la EPS, le conto a Caracol Radio como es ha sido su travesía para poder acceder al servicio, “ya he venido dos veces y que no han nombrado el cardiólogo, que no hay cardiólogo, que el contrato ya venció, que tengo que esperar”.

La defensoría regional del pueblo realiza el acompañamiento para logar una solución para los usuarios de esta EPS, que se encuentra intervenida.