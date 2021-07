Aumenta violencia contra hombres en Neiva

La violencia de género aumenta en Neiva, según el comité de estadísticas, se registran cerca de 1349 casos, especificados de la siguiente manera, 5 homicidios, 2 feminicidios, 247 delitos violencia sexual y 1095 violencia intrafamiliar.

De estos, cerca de 129 casos fueron atendidos desde la oficina de la mujer de la alcaldía de Neiva, 35 presenciales, 80 línea y 12 otras canales, a los cuales se les ha hecho acompañamiento.

Lea también:

· 20 municipios del Huila en alerta por incendios forestales

· Unidad Interdisciplinaria recorrerá Neiva para erradicar trabajo infantil

Lo insólito y preocupante son las denuncias hechas por hombres de maltratos o agresiones recibidas de sus compañeras sentimentales. Ante la oficina de la mujer de Neiva se conocen en este año 33 casos denunciados.

Según la secretaria de la Mujer, los hombres no denuncian porque les da pena, no tienen apoyo jurídico, pierden credibilidad ante los entes, no cuentan con recursos económicos y el mayor factor de no denuncia es el machismo.