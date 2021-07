“La variante Delta ya debe estar circulando en la ciudad”: Claudia López

La alcaldesa de Bogotá Claudia López en dialogo con Caracol Radio hizo un llamado para que los Bogotanos se vacunen y aseguró que se podría pensar la idea de implementar un “Pasaporte COVID”al igual que en Francia, sin embargo, dijo que lo ideal seria abrir la vacunación para todos.

“No hay derecho a que llegue gente a los puestos de vacunación y digan si no es Pfizer entonces no me vacuno; yo prefiero abrir vacunación, agotar todas las vacunas disponibles, pero es necesario que la gente entienda que no son las redes sociales las que informan sobre las vacunas”. Dijo la alcaldesa.

También en su cuenta de Twitter, la alcaldesa aseguró que la variante Delta del COVID ya debe estar en la ciudad:

“La variable Delta ya debe estar circulando en Bogotá y en algún momento en cuestión de semanas puede volverse dominante. ¡Quien no esté vacunado corre mayor riesgo de re infectarse y fallecer! Por favor vacúnese ya con cualquier vacuna disponible. ¡Eso es lo que más los protege!”. Escribió Claudia López.