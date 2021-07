Falleció la teniente Miriam Malpica, la bombero más antigua de Bogotá

La teniente Miriam Malpica Malpica falleció en las últimas horas por COVID-19, esta mujer tuvo una amplia carrera al servicio del Cuerpo Oficial de Bomberos, desde el año 1974 cuando leyera un clasificado en el periódico El Tiempo, para conformar la primera brigada femenina.

“Hace 43 años salió el anuncio en el periódico donde invitaban a las mujeres hacer parte del cuerpo oficial de los Bomberos de Bogotá, mi hermano llegó con el periódico a la casa yo no tenía idea de qué era eso, sin embargo, él me explicó y yo acepté, comencé a trabajar en la estación de Chapinero donde ahora me desempeño como comandante”, manifestó la teniente Miriam Malpica, en una entrevista a Caracol Radio el 2 de abril de 2018.

En sus redes sociales, la alcaldesa de Bogotá Claudia Lopez, manifestó “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Miryam Malpica, mujer extraordinaria, líder del cuerpo de bomberos de Chapinero que sirvió más de 43 años a nuestra ciudad. A toda su familia, amigos y compañeros nuestras condolencias y abrazo”.

Malpica contó en su momento cómo a lo largo de los años tuvo el reto de enfrentar el machismo y cambiar muchos mitos, en una institución hasta ese momento reservada única y exclusivamente para hombres, con quienes debía convivir a diario y laborar en igualdad de condiciones.

La bombero prestó sus servicios en diferentes estaciones de bomberos de la ciudad y participó en la atención de grandes emergencias, como la inundación de Patio Bonito, el incendio de la estación de servicio Mobil, en Puente Aranda, incendios forestales en la Conejera, las inundaciones en los barrios Santa Cecilia, Lisboa, y Bilbao en Suba, entre otros.

El Concejo de Bogotá el 20 de junio del año 2019 le entregó la Orden Civil al Mérito: “José Acevedo y Gómez en grado de Gran Cruz a la teniente del cuerpo de bomberos, Myriam Malpica Malpica.