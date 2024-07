Surge nueva evidencia del intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump

Surgen nuevos detalles del intento de asesinato contra Donald Trump, al tiempo que el FBI advierte a las autoridades locales sobre una posible retalación por parte de extremistas tras el tiroteo contra el republicano.

El Servicio Secreto enfrenta un creciente escrutinio por las fallas en detener el intento de asesinato del expresidente Donald Trump. De acuerdo con nueva evidencia, dos minutos antes de que iniciara el tiroteo, asistentes del mitin advirtieron a la policía sobre un hombre que subía el techo desde donde se abrió fuego contra Trump.

También se conoció que tres francotiradores oficiales habían visto previamente y tomado fotos del joven de 20 años, Thomas Matthew Crooks, mientras usaba un telémetro, un instrumento que usan los tiradores para determinar la distancia de su objetivo. Los francotiradores advirtieron sobre el pistolero pero no está claro si el centro de mando recibió dicha alerta.

En las últimas horas el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional advirtieron a las autoridades locales del país sobre posibles represalias por parte de extremistas en respuesta al tiroteo.

“El FBI y el DHS siguen preocupados... en particular dado que las personas en algunas comunidades en línea han amenazado, alentado o hecho referencia a actos de violencia en respuesta al intento de asesinato”, dice un boletín, emitido mientas comienza la Convención Nacional Republicana en Milwaukee.

Las autoridades continúan investigando las razones del atacante, se han realizado más de 100 entrevistas a compañeros del colegio, vecinos y familiares. Algunos describen al joven como una persona solitaria, callada y que había sido víctima de matoneo. Sus padres son considerados republicanos e incluso parte del movimiento MAGA, Make America Great Again, el lema de Trump en ambas campañas.

También se conoció que antes del tiroteo Crooks, había comprado rondas de municiones, incluso había llevado una escalera al mítin. Más de 20 armas se encontraron en la residencia del atacante, todas registradas a nombre de su padre.

“Se sintió como un mosquito grande”: Trump sobre la bala que lo rozó

Entre tanto, se filtró una llamada de Trump al candidato independiente Robbert Kennedy en la que parece jactarse del arma con la que le dispararon.

“Algo me rozó, se siente como el mosquito más grande del mundo, fue con un rifle AR15, eso es una gran arma. Biden me llamó y me dijo cómo decidiste mover tu cabeza hacia la derecha y le dije que estaba mostrando un gráfico”, dijo Trump.

Kennedy se disculpó por la filtración y el video habría sido borrado de las cuentas oficiales del candidato, sin embargo, continua publicado en diferentes cuentas de X.

Mientras Trump ocupa los titulares de la prensa nacional e internacional, el Partido Demócrata busca oficializar la nominación de Joe Biden como su candidato de forma virtual antes de su convención el 19 agosto en Chicago, a pesar de los llamados de donantes y miembros del partido para que Biden abandone la carrera tras su débil desempeño en el primer debate presidencial el pasado mes.