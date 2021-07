Riesgo en el proceso de vacunación en Risaralda debido al no pago a las IPS

Luego de tres meses, está en riesgo la aplicación de vacunas contra el COVID-19 en los 14 municipios de Risaralda debido a que no se ha logrado reconocer y pagar este proceso adelantado tanto por los prestadores públicos como privados del departamento, lo cual sería causa directa de las múltiples dificultades que se presentan con la plataforma para realizar el cobro.

Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de la Asociación de Hospitales de Risaralda, indicó que en el departamento se deben 70 millones de pesos por la aplicación de los biológicos; asimismo, la deuda por concepto de toma de pruebas asciende a los 90 millones de pesos.

"Seguimos en manos de las EPS, porque son estas las que verifican si es cierto que se ha cumplido con las personas vacunadas; aunque paga un tercero, son estas las que dicen si es verdad o no, generando una desconfianza como si no fuéramos unas instituciones serias. Además, las plataformas no funcionan de forma adecuada, se mantienen inhabilitadas dificultando los procesos", agregó.

Estas deudas en Risaralda han generado que el personal de muchas instituciones prestadoras de salud no haya podido obtener su pago oportuno; por eso, esperan que sea aprobada la idea de anticipo que fue propuesta en las últimas horas en esta zona del país.

Precisamente, en las últimas horas se llevaron a cabo dos reuniones entre la Gobernación de Risaralda, el Ministerio de Salud y la Contraloría General de la República que tuvieron como fin agilizar el proceso de reconocimiento y pago por la aplicación de cada vacuna para COVID-19 a las Instituciones Prestadores de Salud que están realizando este proceso en el departamento.

El secretario de salud de Risaralda, Javier Darío Marulanda, señaló que los inconvenientes que se han registrado en esta zona del país tienen relación con la carga y validación de la información de las personas vacunadas.

Según ha estipulado el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud, las EPS e IPS deben actualizar la información de las personas que son vacunadas a través de una plataforma digital, la cual debe ser validada por las EPS y luego se realiza el pago a la IPS por parte del Fome, que es el Fondo de Mitigación de Emergencias del país.