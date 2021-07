Veeduría revela que en Bogotá hubo 344 colados en etapa 1 de vacunación

Una vez terminada la etapa I del Plan Nacional de Vacunación, la Veeduría Distrital concluyó la investigación sumaria en la que contrastó información suministrada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Secretaría Distrital de Salud; la Superintendencia Nacional de Salud; Capital Salud E.P.S. y las Subredes Integradas de Salud de Bogotá.

“Al concluir la investigación, pudimos establecer que 344 personas fueron priorizadas, en esa primera etapa, sin que cumplieran los requisitos para ello, además, la politóloga Lady Carolina Cárdenas, ni siquiera tenía vínculo contractual con ninguna de las subredes de salud cuando fue vacunada”, manifestó el veedor Distrital, Guillermo Rivera.

Estas fueron las conclusiones frente a cada subred:

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Fueron vacunados 4.353 servidores públicos y contratistas, de los cuales 195 personas no cumplen con los criterios para priorización, entre estos 1 antropólogo, 7 ingenieros ambientales, 21 gestores comunitarios, 53 odontólogos; 28 auxiliares de odontología, personal en psicología, técnico en artes y técnico administrativo, entre otros.

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

El personal de la fase 1, etapa 1 vacunado es de 1.534 servidores públicos y contratistas de los cuales 67 casos evidenciados no cumplían con los requisitos, entre ellos 13 psicólogos, 4 veterinarios, 3 ingenieros ambientales y 25 bachilleres que se desempeñan en labores administrativas.

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Pese a la insistencia de la Veeduría Distrital y aunque no solicitó en ningún momento información clasificada, ni reservada, la Subred Integrada de Salud Sur, no suministró la información solicitada, por lo cual se compulsaron copias de las solicitudes no atendidas a la Personería de Bogotá para que en el ámbito de su competencia determine las eventuales responsabilidades disciplinarias

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Fueron vacunadas 3.764 personas, de las cuales 82 personas no cumplen con los criterios de priorización, entre los que se encuentran el subdirector administrativo; el jefe de control interno disciplinario, el director financiero, los profesionales de odontología y los auxiliares de odontología, que evidentemente no pertenecen a la primera línea de atención al COVID-19.

Además, se procedió a establecer la vinculación de la joven Lady Carolina Cárdenas Gutiérrez, con la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. Frente a este caso se encontró que, aunque el Gerente de la Subred en la respuesta a la Veeduría Distrital, señaló que la señora Cárdenas aplica “bajo estos criterios de priorización de la etapa 2, al ser talento humano, prestador de salud del Plan de Intervenciones Colectivas, y se vacunó el día 8 de marzo de 2021 (...)”, en realidad firmó el contrato el 19 de marzo de 2021, es decir, que cuando fue inoculada no se encontraba vinculada con la Subred. En síntesis, Cárdenas Gutiérrez no debía encontrarse priorizada para acceder a la vacunación.

Tras esos hallazgos, la Veeduría compulsó copia del material probatorio a la Personería de Bogotá, para que se determine si existen responsabilidadesdisciplinarias del gerente y los demás servidores públicos de la Subred Integrada de Salud Norte E.S.E. que participaron en el proceso de vacunación, en particular en el caso de la señora Lady Carolina Cárdenas Gutiérrez.

Así mismo, remitió a la Personería el material probatorio relacionado con la actuación de las otras dos Subredes que entregaron información y solicitó al ente de control disciplinario examinar la conducta negligente de los servidores públicos de la Subred Sur que se negaron a entregar información a la Veeduría Distrital en el marco de la investigación que esta entidad adelantó.